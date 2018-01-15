США и их союзники хотят вести дела на основе ультиматумов, заявил Лавров

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Москва сожалеет, что Вашингтон и его союзники продолжают руководствоваться в своей внешней политике исключительно языком ультиматумов, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, наши американские коллеги и их союзники по-прежнему хотят вести дела исключительно на основе диктата, ультиматумов, не хотят слушать точку зрения других центров мировой политики и тем самым не хотят, по сути дела, признать реальности формирующего многополярного мира", — сказал Лавров во время ежегодной большой пресс-конференции.