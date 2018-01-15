Афганистан не сможет поддерживать армию без финансовой помощи США и полгода

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил в интервью телеканалу CBS, что без финансовой поддержки США армия Афганистана не продержится шесть месяцев.

"Мы не смогли бы поддерживать нашу армию шесть месяцев без поддержки США и возможностей США", — сказал Гани.

"Да. Потому что у нас нет денег", — ответил президент Афганистана на уточняющий вопрос журналиста о том, что без помощи США армия Афганистана действительно не сможет продержаться шесть месяцев. При этом Гани заявил, что Афганистану "не нужны другие (страны — ред.), чтобы вести свои битвы".

Он также сообщил, что в стране действуют боевики 21 международной террористической группировки.

Как отмечает телеканал, в 2017 году был период, когда только за четыре месяца более четырех тысяч афганских полицейских и военнослужащих были ранены, 2,5 тысячи погибли. Гани заявил, что такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не будет "обеспечена безопасность Афганистана".

"Так долго, как это будет нужно (вести борьбу — ред.). Поколениями, если потребуется", — сказал Гани.