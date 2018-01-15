Сотрудники Федерального агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях в командном пункте в Гонолулу, Гавайи. 1 декабря 2017

Сотрудники Федерального агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях в командном пункте в Гонолулу, Гавайи. 1 декабря 2017

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Власти штата Гавайи изменили инструкцию по оповещению населения штата о чрезвычайных ситуациях из-за ложного срабатывания системы, сообщает газета USA Today со ссылкой на руководителя местной службы по чрезвычайным ситуациям Верна Мияги.

"Мы приняли новую инструкцию по оповещению после сбоя. Активация и проверка тестовых и действительных уведомлений о приближающейся ракете теперь будет осуществляться двумя сотрудниками службы. Мы также сможем в течение секунд отменить оповещение в случае ошибки", — рассказал он.

Ранее власти США заявили, что инцидент с ложным оповещением о ракетной угрозе на Гавайях произошел из-за отсутствия у правительства штата нужных мер предосторожности и контроля за такими оповещениями.

"Как представляется, правительство Гавайев не располагало разумными мерами предосторожности или механизмами контроля для предотвращения передачи ложного предупреждения", — заявил глава Федеральной комиссии связи США Аджит Пай.

Ранее в субботу на Гавайях было распространено сообщение, что в сторону штата летит баллистическая ракета, людей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование ВС США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.