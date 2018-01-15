Во Франции назвали число французских джихадистов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сообщила в интервью изданию Liberation, что от 500 до 600 французских джихадистов воюют в Леванте.

"В Леванте присутствуют от 500 до 600 человек, порядка 300, предположительно, убиты", — заявила Парли. Она отметила, что число вернувшихся во Францию в 2017 году исламистов составляет менее 20 человек.

Министр обороны отметила, что многие исламисты, захваченные в плен, "выражают свое желание быть экстрадированными во Францию", чтобы именно там их судили. "Однако нельзя игнорировать желание местных властей самостоятельно рассматривать преступления, совершенные на их территории", — добавила она.

Кроме того, Парли прокомментировала вопрос о том, что французским исламистам в Ираке может грозить смертная казнь. "Франция принципиально выступает против смертной казни. Во всем мире выходцы из Франции, не являющиеся террористами, рискуют быть приговорены к высшей мере наказания, если они совершат преступления", — сказала Парли. "Дипломаты оказывают им поддержку, положенную каждому гражданину Франции. Однако, у каждой страны свои законы", — отметила глава минобороны.