В Израиле не исключают введения Египтом санкций против ХАМАС за туннели

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Палестинское исламистское движение ХАМАС через создание тайных подземных туннелей нарушает суверенитет не только Израиля, но и Египта, поэтому египтяне могут ввести санкции в отношении этого движения, заявил израильский министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

Минувшей ночью израильские военные обнаружили и уничтожили третий за два месяца тайный туннель, который прорыли палестинские боевики из сектора Газа. Туннель на стыке границ Израиля, Египта и сектора Газа был уничтожен ударом с воздуха. Также сообщалось о приостановке работы по соображениям безопасности перехода "Керем-Шалом", который используется для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов в палестинский анклав и обратном направлении.

Кац пояснил, что уничтоженный туннель проходил с одной стороны под переходом "Керем-Шалом" на израильской территории, а с другой — под территорией Египта.

"ХАМАС копал под суверенной территорией Египта… Это однозначно", — заявил Кац в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

Министр добавил, что одной из причин, по которой Египет способствует межпалестинским переговорам, является "отделение ХАМАС от ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и Ирана на Синае".

По мнению Каца, египтяне потребуют от ХАМАС "оплаты" за подрывную деятельность в регионе.

"Несомненно (они заплатят за это). Если кто-то думал, что переход "Рафах" скоро откроется вновь и останется открытым, то я не сомневаюсь, что последние события заставят египтян сделать однозначный выбор в пользу санкций в отношении ХАМАС", — заключил министр.

Для большинства из 1,8 миллиона жителей сектора Газа палестино-египетский КПП "Рафах" остается единственными потенциально доступными воротами во внешний мир. Переход работает нерегулярно с длительными перерывами, открываясь всего на несколько дней.