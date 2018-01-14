В Израиле не исключают введения Египтом санкций против ХАМАС за туннели

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Палестинское исламистское движение ХАМАС через создание тайных подземных туннелей нарушает суверенитет не только Израиля, но и Египта, поэтому египтяне могут ввести санкции в отношении этого движения, заявил израильский министр транспорта и разведки Исраэль Кац.
Кац пояснил, что уничтоженный туннель проходил с одной стороны под переходом "Керем-Шалом" на израильской территории, а с другой — под территорией Египта.
"ХАМАС копал под суверенной территорией Египта… Это однозначно", — заявил Кац в эфире радиостанции "Галей ЦАХАЛ".
Министр добавил, что одной из причин, по которой Египет способствует межпалестинским переговорам, является "отделение ХАМАС от ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и Ирана на Синае".
"Несомненно (они заплатят за это). Если кто-то думал, что переход "Рафах" скоро откроется вновь и останется открытым, то я не сомневаюсь, что последние события заставят египтян сделать однозначный выбор в пользу санкций в отношении ХАМАС", — заключил министр.
Для большинства из 1,8 миллиона жителей сектора Газа палестино-египетский КПП "Рафах" остается единственными потенциально доступными воротами во внешний мир. Переход работает нерегулярно с длительными перерывами, открываясь всего на несколько дней.