"Мы чемпионы". ВСУ похвастались видео с ночными стрельбами

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Харьковская 93-я отдельная гвардейская механизированная бригада сняла на видео ночные артиллерийские учения. Запись была опубликована на странице бригады в Facebook.

"Ночные стрельбы — это не только один из важных элементов тактических учений, но и величественное зрелище", — говорится в описании к видео. Причем в качестве музыкального сопровождения украинские военные выбрали песню We Are The Champions британской рок-группы Queen.

Маневры ВСУ порой сопровождаются скандалами. Так, в конце декабря украинские военные обстреляли ракетами заповедник ЮНЕСКО, что вызвало шквал критики со стороны экологов. Кроме того, в ноябре силовики нарушили запрет на проведение учений у линии соприкосновения в Донбассе, устроив стрельбы в районе Авдеевки из реактивных систем залпового огня "Град".