Батон колбасы спас застрявшего в холодильнике британского мясника

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Мясник из графства Девон оказался заперт в холодильнике собственной лавки, но смог выбраться благодаря батону кровяной колбасы (Black Pudding), сообщает Fox News.

Scottish black pudding saves butcher’s life after freezer locked him in https://t.co/1LAF12FMOx pic.twitter.com/tgepNoS833 — The Scotsman (@TheScotsman) 11 января 2018 г.

Дверь морозильника закрылась от ветра, и замок-кнопка начала замерзать. По словам 70-летнего Криса Маккейба, при температуре в камере —20 градусов он заледенел бы за полчаса. В помещении не было тяжелых металлических предметов, однако рядом оказался последний батон полуторакилограммовой колбасы — им он расколол лед вокруг замка и выбрался наружу.

"Колбаса спасла мою жизнь, в этом сомнений нет. Если бы я начал ломиться наружу, никто бы этого не услышал, потому что холодильная камера стоит на заднем дворе", — рассказал мужчина.