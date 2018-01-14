При взрыве моторной лодки в Таиланде пострадали не менее 16 человек

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Не менее 16 человек пострадали в результате взрыва моторной лодки неподалеку от острова Пхипхи в Таиланде, сообщает газета Bangkok Post.
"Шестнадцать человек получили ранения, когда моторная лодка, на борту которой находились 26 туристов из Китая, взорвалась неподалеку от острова Пхипхи в воскресенье", — пишет газета.
Издание уточняет, что шесть туристов получили сильные ожоги. Пострадавшие были доставлены в местные больницы.
Взрыв произошел из-за утечки топлива, сообщил заместитель пресс-секретаря королевской полиции Пол Кол Кризана Патаначароэн (Pol Col Krisana Patanacharoen).