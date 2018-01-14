Как гладиаторы: схватка оленей на стадионе попала на видео

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В США пара оленей устроила поединок на школьном стадионе прямо в присутствии детей. Видео опубликовал YouTube-канал ViralHog.

В описании ролика указано, что схватка двух рогатых млекопитающих произошла на территории средней школы города Пейсон, штат Аризона. Ворота футбольного стадиона были открыты, и животные решили "посетить" спортивную арену.

"Они не обращали внимания на тот факт, что школьные занятия вот-вот начнутся, а вокруг находятся сотни детей", — написал автор видео.

Войдя на стадион, двое оленей решили устроить "поединок" — они сцепились рогами, и каждый пытался перетянуть противника на свою сторону.

После того как "драка" закончилась, животных прогнали с футбольного поля, а ворота заперли.