Парламент Египта утвердил назначение четырех новых министров, пишут СМИ

КАИР, 14 янв — РИА Новости. Египетский парламент в воскресенье утвердил перестановки в кабинете министров страны, новые главы появились у четырех ведомств, сообщил египетский информационный портал "Аль-Ахрам".

Так, впервые в истории арабской республики портфель министров туризма и культуры получили женщины. За туристическую отрасль теперь будет отвечать экономист Рания аль-Машат. Получившая образование в США, женщина до недавнего времени входила в руководство египетского центробанка, а также являлась советником от Египта при Международном валютном фонде. Министерство культуры возглавит многолетняя руководительница Каирской оперы Инас Абдель Даим.

Также новые лица появились во главе министерства местного развития, здесь кресло занял генерал Абу Бакр аль-Джунди, и в министерстве по делам госпредприятий, руководителем этого ведомства стал Халид Мухаммед Али.

Перестановки в правительстве происходят на фоне подготовки к президентским выборам, первый тур которых состоится в конце марта текущего года.