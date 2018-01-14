Турецкий военный погиб при обстреле РПК с территории Ирака, сообщили СМИ

АНКАРА, 14 янв — РИА Новости. Турецкий военный получил смертельное ранение в районе Чукурджа провинции Хаккари на юго-востоке страны в результате ракетного обстрела с территории Ирака, передает в воскресенье агентство Anadolu со ссылкой на военный источник.

Сообщается, что обстрел осуществили члены запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

Раненый был доставлен в больницу Хаккари на вертолете, однако его жизнь спасти не удалось. В регионе продолжается антитеррористическая операция.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.