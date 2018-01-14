КИЕВ, 14 янв — РИА Новости. Работа Российского центра науки и культуры в Киеве восстановлена после акции радикалов, замок с ворот был снят, и сотрудники попали на работу, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель Россотрудничества.

"Замок еще вчера сняли, люди попали на работу, поскольку был рабочий день, все, что было запланировано, было сделано, так что все нормально. Сегодня же выходной", — рассказала представитель центра РИА Новости.

Радикалы из организации "Черный комитет" в субботу обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок. В полиции сообщили, что инцидент произошел в субботу утром, на место выезжала охрана.

Это не первый подобный инцидент за последние дни. Ранее сотрудник Российского центра науки и культуры в Киеве сообщил РИА Новости, что радикалы в рождественскую ночь напали на центр, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде.