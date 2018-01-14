В Ливане взорвали машину одного из лидеров ХАМАС, пишут СМИ

Солдаты ливанской армии рядом с автомобилем поврежденным взрывом в городе Сайда, Ливан. 14 января 2018

Солдаты ливанской армии рядом с автомобилем поврежденным взрывом в городе Сайда, Ливан. 14 января 2018

БЕЙРУТ, 14 янв — РИА Новости. На юге Ливана взорвали автомобиль BMW, сообщает телеканал "Аль-Джадид".

Один их лидеров ХАМАС Абу-Хамзе Хамдан получил ранения в результате подрыва его машины, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы армии Ливана.

Инцидент произошел в городе Сайда. Бомбу, прикрепленную к автомобилю, привели в действие дистанционно.

Правоохранители оцепили место происшествия и усилили меры безопасности.

В городе Сайда расположен один из крупнейших лагерей палестинских беженцев — Айн-эль-Хельве, где различные группы, включая бандформирования, поддерживающие террористов, вступают в вооруженное противостояние за власть.