БЕЙРУТ, 14 янв — РИА Новости. На юге Ливана взорвали автомобиль BMW, сообщает телеканал "Аль-Джадид".
Один их лидеров ХАМАС Абу-Хамзе Хамдан получил ранения в результате подрыва его машины, сообщается в полученной РИА Новости копии заявления пресс-службы армии Ливана.
Инцидент произошел в городе Сайда. Бомбу, прикрепленную к автомобилю, привели в действие дистанционно.
Правоохранители оцепили место происшествия и усилили меры безопасности.
В городе Сайда расположен один из крупнейших лагерей палестинских беженцев — Айн-эль-Хельве, где различные группы, включая бандформирования, поддерживающие террористов, вступают в вооруженное противостояние за власть.