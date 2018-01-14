Премьер Ирака выдвинул собственную "Коалицию победы" для участия в выборах

БАГДАД, 14 янв — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о создании собственного блока "Коалиция победы" для участия в парламентских выборах, отметив, что он представляет интересы всех жителей Ирака.

Заявление аль-Абади означает, что на выборах 12 мая он и его основной соперник — экс-премьер и действующий вице-президент Нури аль-Малики — будут возглавлять отдельные партийные списки. Аль-Малики остается во главе правящей шиитской коалиции "Государство закона".

"Коалиция победы" будет работать для всех иракцев, укрепит единство и суверенитет страны. Коалиция победы пойдет вперед, оберегая победу (над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" — ред.), память погибших, борясь с коррупцией и с квотами (на представительство конфессий в правительстве — ред.)", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой аль-Абади.

Шиит аль-Абади возглавил правительство Ирака по итогам парламентских выборов 2014 года, на которых победила коалиция "Государства закона". Тогда в результате внутрипартийного противостояния он обошел руководившего страной с 2006 по 2014 год Нури аль-Малики в борьбе за пост премьер-министра.

В декабре 2017 года премьер аль-Абади, который является верховным главнокомандующим, заявил о победном завершении войны в стране против группировки ИГ*, которая к моменту его прихода к власти контролировала значительную часть территории страны.

Ирак по конституции 2005 года является парламентской республикой, и в руках премьер-министра сосредоточена исполнительная власть.

* Террористическая организация, запрещена в России