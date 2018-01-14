Горевший в Восточно-Китайском море иранский танкер затонул после взрыва

Тушение пожара на танкере SANCHI в Восточно-Китайском море

Тушение пожара на танкере SANCHI в Восточно-Китайском море

ПЕКИН, 14 янв — РИА Новости. Иранский нефтяной танкер, столкнувшийся с гонконгским сухогрузом неделю назад в Восточно-Китайском море, затонул после очередного взрыва на борту, сообщает Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, взрыв произошёл около 12:00 (7:00 мск) по местному времени. Пламя от горящего танкера поднималось на высоту 800-1000 метров. К 13:45 танкер полностью ушёл под воду.

На опубликованных фотографиях с места происшествия видно охваченное огромными языками пламени и густым чёрным дымом судно.

Причина инцидента по-прежнему неизвестна, чёрные ящики передали на экспертизу, сообщил телеканал.

Перевозивший 136 тысяч тонн газового конденсата танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января.

© REUTERS / Japan’s 10th Regional Coast Guard Спасательный корабль пытается погасить пожар на иранском нефтяном танкере Sanchi в Восточно-Китайском море. 10 января 2018 © REUTERS / Japan’s 10th Regional Coast Guard Спасательный корабль пытается погасить пожар на иранском нефтяном танкере Sanchi в Восточно-Китайском море. 10 января 2018

На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш.

В результате столкновения связь с ними прервалась, на танкере начался пожар. В четверг министерство транспорта Китая уже сообщало о взрыве на борту нефтевоза.

Спасателям удалось найти тела лишь трёх пропавших членов экипажа. В воскресенье телеканал Press TV сообщил со ссылкой на ВМС Ирана, что все моряки погибли.

На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, их удалось спасти.

Китайские эксперты предупредили, что газовый конденсат, который был на борту танкера, может стать угрозой для экологии Восточно-Китайского моря.