Украинского врача освободили из плена в Ливии

Украинский врач, освобожденный из плена в Ливии

Украинский врач, освобожденный из плена в Ливии

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости. Похищенного в Ливии украинского врача освободили из плена вооруженной группировки, сообщило посольство Украины в Тунисе на своем сайте.

Медик работал по частному контракту в городе Себга. Несколько дней назад его похитили члены одной из многочисленных вооруженных группировок.

"Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с вождями местных племен", — говорится в сообщении.

Посольство Украины призвало всех граждан страны, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку "в условиях сложной ситуации в этой стране урегулирование подобных вопросов дипломатическими путями" крайне проблематично.

Это не первый случай похищения в Ливии граждан иностранных государств. В сентябре боевики похитили двух итальянцев и канадца. Спустя два месяца их удалось освободить.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса и раздробленности.