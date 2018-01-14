КНДР призвала всех корейцев осознать "гнусное нутро" США

ТОКИО, 14 янв — РИА Новости. Корейская нация должна осознать "гнусное нутро и агрессивную сущность США", пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ЦТАК отмечает, что Штаты наращивают вооруженные силы вокруг Корейского полуострова: направляют авианосцы "Рональд Рейган" и "Карл Винсон" и намерены послать в западный район Тихого океана атомный авианосец "Стеннис".

Кроме того, по данным ЦТАК, к Корейскому полуострову стягиваются вертолетоносцы, способные высадить десант в масштабах одной дивизии.

"Все эти действия США напоминают волка, бродящего и выжидающего удобный момент у забора чужого дома, где справляют свадьбу, а для наших артиллеристов части "Хвасон", которые берут на прицел не только остров Гуам, но и материковую часть США, такие объекты являются наилучшей мишенью", — говорится в заявлении (русский текст заявления агентства приводится без изменений. — Прим. ред.).

Агентство призвало всю корейскую нацию выступить против попыток США нарастить вооруженные силы и начать войну с Севером.

По мнению ЦТАК, действия Штатов говорят о намерении помешать положительным тенденциям, наметившимся в последнее время в отношениях между двумя странами.

"Антиобъединительная сущность США ни на йоту не изменилась и сегодня. И на этот раз США на вид сказали, что они "поддерживают" переговоры между Севером и Югом, а в действительности пытаются преградить улучшение межкорейских отношений, мобилизуя крупномасштабные агрессивные вооруженные силы вокруг Корейского полуострова", — отмечается в заявлении.

Пхеньян и Сеул после длительного периода эскалации конфликта приступили к переговорам. Девятого января в демилитаризованной зоне в пункте переговоров Пханмунджом прошла первая за долгое время встреча их делегаций. По ее итогам стороны приняли совместное заявление, в котором объявили о восстановлении полномасштабного диалога в разных областях (в том числе военной), а также договорились о приезде команды КНДР в феврале на Олимпиаду в южнокорейский Пхёнчхан. Следующий этап переговоров запланирован на 15 января.

Дональд Трамп поприветствовал начало диалога между двумя странами Корейского полуострова, однако отношения КНДР и США по-прежнему остаются крайне напряженными.