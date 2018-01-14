Политолог прокомментировал данные об "обещании" Порошенко не вредить России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Политолог Александр Асафов усомнился в правдивости сообщений о том, что Петр Порошенко обращался к российским властям.

"Они (документы — прим.ред.) нужны для политического давления на Порошенко, нанесения максимального репутационного ущерба, поскольку в глазах украинских политических элит сотрудничество с Россией более чудовищно для репутации, чем, например, людоедство", — сказал Асафов в интервью RT.

Политолог предположил, что к публикации материалов может быть причастен экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

"Он выступает с яркой критикой Порошенко и, в принципе, думаю, готов занять его место. Хотя это несбыточная мечта, но его американские кураторы именно так ему объяснили, что это, возможно, является конечной целью", — считает Асафов.

Эксперт также отметил, что Саакашвили родом из Грузии, а эта страна в сознании украинцев, занимающихся политикой, воспринимается дружественной Киеву. То, что "обращение" Порошенко опубликовал грузинский канал, сделано для придания материалам правдивости, добавил собеседник RT.

Ранее канал "Рустави-2" опубликовал заявления, которые Петр Порошенко якобы написал в 2007 году после того, как его не пустили в Россию. Утверждается, что Порошенко пообещал не участвовать в антироссийской деятельности, а в другом обращении — в ФСБ — заверил, что занимается привлечением инвестиций в интересах России. Киев назвал материалы фейком.