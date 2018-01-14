СМИ сообщили о скорой отставке главы бюро Госдепа по делам беженцев

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Глава бюро по делам населения, беженцев и миграции госдепартамента США Саймон Хеншоу покинет свой пост в ближайшие дни, передает агентство Рейтер.

"Это связано с тем, что мне показалось, я провел достаточно времени (на этой должности — ред.) Я привык переходить на новое место каждые два-три года", — заявил дипломат агентству.

Хеншоу занимал пост главы бюро с 2013 года. По его словам, он провел на этой должности рекордно продолжительное для своей карьеры время. Дипломат начал работу в госдепартаменте в 1985 году. С тех пор он успел поработать в миссиях США в Бразилии, России, Сальвадоре, Кот-д'Ивуаре и на Филиппинах. С 2008 по 2011 год Хеншоу был заместителем главы дипмиссии США в Гондурасе.

Представитель госдепартамента подтвердила агентству, что решение является обычной практикой и не связано с политикой администрации президента Дональда Трампа.

В пятницу прошение об отставке по "личным обстоятельствам" подал американский посол в Панаме Джон Фили. Ожидается, что дипломат покинет свой пост в марте. СМИ, в распоряжении которых попало прошение об отставке Фили, утверждают, что он принял это решение в связи с принципиальной "невозможностью служить администрации Трампа".