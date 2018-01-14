Израиль уничтожил тоннель боевиков под КПП на границе с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 янв — РИА Новости. Израильские военные обнаружили и уничтожили третий за два месяца тайный тоннель, который прорыли палестинские боевики из сектора Газа на территорию еврейского государства, сообщила армейская пресс-служба.

По словам военных, подземный ход принадлежал правящему в анклаве движению ХАМАС. Его проложили под пограничным переходом "Керем-Шалом".

В армейской пресс-службе назвали прорытый тоннель "вопиющим нарушением израильского суверенитета, серьезной угрозой израильским гражданам и усилиям по оказанию гуманитарной помощи жителям сектора Газа".

Минувшей ночью военные сообщили об авиаударе по неназванному объекту "террористической инфраструктуры" на стыке границ Израиля, Египта и сектора Газа, а также приостановке работы по соображениям безопасности перехода "Керем-Шалом", который используется для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов в палестинский анклав и в обратном направлении.

Палестинские медики рассказали РИА Новости, что в результате бомбардировки никто не пострадал. Месяц назад аналогичная операция также прошла без потерь, 30 октября при уничтожении подземного хода погибли 12 боевиков двух крупнейших группировок анклава — ХАМАС и "Исламский джихад".