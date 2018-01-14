Губернатор Гавайев назвал причину ложной ракетной тревоги

Сотрудники Федерального агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях в командном пункте в Гонолулу, Гавайи. Архивное фото

Сотрудники Федерального агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях в командном пункте в Гонолулу, Гавайи. Архивное фото

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ложное сообщение с предупреждением о баллистической ракете, летящей в сторону американского штата Гавайи, вызвано человеческой ошибкой. Об этом сообщил губернатор штата Дэвид Айдж, передает Hawaii News Now.

HAWAII — THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 13 января 2018 г.

Ранее в субботу на Гавайях было распространено сообщение о ракетной угрозе. Жителей призвали как можно быстрее найти убежище и заверили, что это не учебная тревога. Позднее Тихоокеанское командование вооруженных сил США объявило, что это сообщение было отправлено по ошибке.

"Ошибка была допущена в ходе стандартной процедуры при заступлении на службу новой смены. Один из сотрудников нажал не ту кнопку", — сказал Айдж.

Он отметил, что у специальных служб ушло 40 минут на то, чтобы отправить второе сообщение с опровержением.