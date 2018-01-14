Губернатор Гавайев назвал причину ложной ракетной тревоги

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ложное сообщение с предупреждением о баллистической ракете, летящей в сторону американского штата Гавайи, вызвано человеческой ошибкой. Об этом сообщил губернатор штата Дэвид Айдж, передает Hawaii News Now.
HAWAII — THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs— Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 13 января 2018 г.
"Ошибка была допущена в ходе стандартной процедуры при заступлении на службу новой смены. Один из сотрудников нажал не ту кнопку", — сказал Айдж.
Он отметил, что у специальных служб ушло 40 минут на то, чтобы отправить второе сообщение с опровержением.