У Украины нет послов в 17 странах, сообщили в Киеве

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины сообщает, что по состоянию на январь 2018 года у Украины нет послов в 17 иностранных государствах, говорится в ответе украинского внешнеполитического ведомства на запрос агентства "Украинские новости".

По данным МИД, с 2009 года у Украины нет посла в Эфиопии, а с 2013 — в Казахстане. С 2014 года не назначен посол Украины в Швейцарии, Дании и Черногории, на Кубе и в Алжире.

Согласно документу, с 2015 года остаются вакантными должности послов в Ирландии, Армении и России.

В 2017 году освободились должности послов в Греции, Латвии, Перу, Хорватии, Киргизии, Эстонии и Южно-Африканской Республике, добавили в ведомстве.