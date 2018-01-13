У Украины нет послов в 17 странах, сообщили в Киеве

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины сообщает, что по состоянию на январь 2018 года у Украины нет послов в 17 иностранных государствах, говорится в ответе украинского внешнеполитического ведомства на запрос агентства "Украинские новости".
Согласно документу, с 2015 года остаются вакантными должности послов в Ирландии, Армении и России.
В 2017 году освободились должности послов в Греции, Латвии, Перу, Хорватии, Киргизии, Эстонии и Южно-Африканской Республике, добавили в ведомстве.