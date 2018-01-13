Одесский депутат Бабенко отверг обвинения во взятке агенту НАБУ

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости. Депутат Одесского областного совета Олег Бабенко опроверг информацию, что его подозревают в попытке дать 500 тысяч долларов взятки детективу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что правоохранители подозревают депутата Одесского облсовета в предложении 500 тысяч долларов взятки детективу бюро в обмен на снятие ареста со счетов в рамках дела о завладении бюджетными средствами Одессы. Имя и фамилию депутата НАБУ не называла. По данным ряда украинских СМИ, подозреваемым стал депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Бабенко.

"Информация, которая появилась в некоторых СМИ с подачи НАБУ о том, что я якобы причастен к предложению взятки 500 тысяч долларов за решение каких-то вопросов, связанных с "Краяном", является выдумкой, провокацией. Это ни что иное как мыльный пузырь, который не имеет под собой реальных оснований. Я категорически отвергаю все обвинения в мой адрес и требую от НАБУ, если у них есть честь и совесть, либо обнародовать любые доказательства против меня, аудио, видео — что угодно, либо извиниться", — написал Бабенко на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, информация, что ему предъявили подозрение, также не соответствует действительности. "В ближайшее время я вернусь в Киев и сам приду в НАБУ и хочу получить от них вразумительные пояснения относительно распространенной лжи. Если у них будут ко мне вопросы, я отвечу на каждый из них", — добавил депутат.