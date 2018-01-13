Убитая в Голландии уроженка Воронежа не была гражданкой России

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Посольство России в Нидерландах подтвердило факт убийства уроженки Воронежа в Гааге, отметив, что женщина в 2014 году вышла из российского гражданства.

Ранее СМИ сообщали, что уроженку Воронежа, 30-летнюю Юлию Чернышеву нашли 11 января мертвой в собственной студии йоги в голландской Гааге. Тело девушки расчленили, по подозрению в убийстве задержан ее муж.

"К нам приходила в консульский отдел полиция, мы провели проверку наличия гражданства или отсутствия, попытались установить личность. Она действительно была гражданкой России, но вышла в 2014 году из гражданства России. Консульство наше в тесном контакте с полицией, пока больше вопросов от полиции не поступало", — сообщил РИА Новости представитель посольства.

Что касается задержанного подозреваемого, то у посольства нет данных, является ли он гражданином России, так как запросов по его поводу от полиции не поступало.

"Пока непонятно, пока он к нам не обратится или пока полиция нам не скажет. <…> Никаких официальных обвинений еще не предъявлено. Если окажется, что он гражданин России, и обратится в посольство, мы ему окажем консульскую помощь", — заверил сотрудник посольства.