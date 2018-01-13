В МИД прокомментировали призывы Трампа работать над новой сделкой по Ирану

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россию тревожит, что США все больше прибегают к шантажу и давлению, прокомментировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков призывы Трампа к ЕС работать над новой сделкой по Ирану.

В пятницу президент США Дональд Трамп принял решение продлить режим снятия санкций с Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. При этом он заявил о необходимости начать работу над неким дополнительным соглашением с европейскими партнерами, исключив при этом Россию и Китай.