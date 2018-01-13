Президент Узбекистана заявил о необходимости реформ в МИД

ТАШКЕНТ, 13 янв – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев указал на необходимость оптимизации МИД страны и активизации внешнеэкономической деятельности министерства, сообщается в субботу на сайте национального информационного агентства УзА.

В пятницу состоялось расширенное заседание, посвященное деятельности министерства иностранных дел и посольств страны за рубежом с участием Мирзиеева. В субботу на сайте УзА опубликовано выступление главы государства на этом заседании.

"Во-первых, экспорт, экспорт и еще раз экспорт! Речь идет о практическом всестороннем содействии в экспорте продукции, производимой в Узбекистане", — заявил Мирзиеев, указывая на повышение эффективности деятельности МИД и дипмиссий страны за рубежом.

Мирзиеев сообщил, что в 2017 году за безынициативность, инертность, неэффективность деятельности и допущенные недостатки были освобождены от занимаемой должности десять послов, в частности, в Китае, Японии, Турции и Малайзии.

Глава государства предложил создать в структуре МИД отдельные профильные подразделения, занимающиеся вопросами расширения внешнеэкономических связей, продвижения экспорта и привлечения инвестиций, а также развития туризма и связями с соотечественниками.

Также будут введены и расширены штаты дипломатических работников по торговле и инвестициям в посольствах стран Центральной Азии, России, Китая, США, Южной Кореи, Японии и Турции – основных экономических партнеров Узбекистана.

"Для обеспечения эффективного выполнения поставленных задач и координации деятельности посольств необходимо пересмотреть и оптимизировать структуру центрального аппарата министерства иностранных дел", — отметил Мирзиеев.

Президент сообщил, что создана специальная комиссия по критическому изучению и коренному совершенствованию деятельности МИД и посольств Узбекистана за рубежом.

Глава государства также поручил премьер-министру страны Абдулле Арипову в течение двух месяцев подготовить и внести на утверждение проект постановления президента по совершенствованию деятельности МИД республики.