Спасатели нашли тела двух моряков горящего панамского нефтяного танкера

ПЕКИН, 13 янв — РИА Новости. Спасатели нашли тела двух членов экипажа панамского нефтяного танкера, столкнувшегося на прошлой неделе с гонконгским сухогрузом в Восточно-Китайском море, сообщает Центральное телевидение Китая.

Утром в субботу спасательное судно подошло к корме горящего танкера, и четыре водолаза начали поисковую работу. Спасатели подплыли к капитанскому мостику, но пропавших членов экипажа не обнаружили.

Водолазы нашли чёрные ящики судна и попытались войти в жилые каюты, однако температура воздуха в каютах достигала 89 градусов, поэтому пройти туда не удалось.

Сообщается, что из-за изменения направления ветра ядовитые пары, которые образуются от горения, рассеиваются у задней части корпуса корабля.

Спасателям удалось найти тела двух моряков. Около 09.00 утра (04.00) все члены спасательной команды покинули танкер и вернулись на поисково-спасательное судно.

В настоящий момент в районе происшествия работают 13 судов, в том числе два японских и одно южнокорейское.

Танкер SANCHI, принадлежащий иранской компании и шедший под панамским флагом, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая вечером 6 января. На борту нефтевоза находились в общей сложности 32 человека, из них 30 — граждане Ирана и два члена экипажа из Бангладеш. В результате столкновения связь с ними прервалась. Во вторник спасатели нашли тело одного моряка.

На борту гонконгского сухогруза находился 21 член экипажа, все они были спасены. КНР направила на место происшествия спасательные корабли и суда для ликвидации разлива топлива. Южная Корея отправила на поиски пропавших корабль и вертолет, США — патрульный противолодочный самолет P-8 "Посейдон".

Танкер перевозил 136 тонн газового конденсата. В четверг появились сообщения, что на танкере произошел взрыв.