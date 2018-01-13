На трассе в Казахстане опрокинулся пассажирский автобус

АЛМА-АТА, 13 янв — РИА Новости. Пассажирский автобус опрокинулся на трассе в Карагандинской области Казахстана, где последние несколько дней движение осложнено плохими погодными условиями, 17 человек эвакуированы в среднюю школу ближайшего населенного пункта, никто из них не пострадал, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
Врачи на месте осмотрели людей, находившихся в автобусе, медицинская помощь никому не потребовалась. Инцидент произошел 11 января.
По его информации, метели и бураны значительно затруднили движение на дорогах республики. Из-за непогоды парализованным оказалось движение не только на загородных трассах, но и на улицах городов и поселков.
По его данным, за минувшие сутки бригадами экстренного реагирования филиалов Центра медицины катастроф эвакуировано 30 пострадавших, из них 5 детей, и госпитализировано 3 человека.
Как сообщалось, 11 января в столице Казахстана из-за снегопада и сильного ветра был объявлен режим ЧС, не работал аэропорт, были отменены занятия в школах и колледжах, закрыты выезды из города. Ветер повредил более 20 жилых домов, несколько школ и детских садов.