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На трассе в Казахстане опрокинулся пассажирский автобус

08:0613.01.2018
(обновлено: 08:08 13.01.2018)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкТрасса. Архивное фотоТрасса. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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АЛМА-АТА, 13 янв — РИА Новости. Пассажирский автобус опрокинулся на трассе в Карагандинской области Казахстана, где последние несколько дней движение осложнено плохими погодными условиями, 17 человек эвакуированы в среднюю школу ближайшего населенного пункта, никто из них не пострадал, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Автомобиль врезается в девушку
© Depositphotos / konradbak
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"Бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта Карагандинской области "Матак" эвакуировала 17 пострадавших из опрокинутого пассажирского автобуса, следовавшего маршрутом Караганда — Карагайлы, в среднюю школу посёлка Шешенкара Бухар-Жырауского района", — сообщил Иманкулов.

Врачи на месте осмотрели людей, находившихся в автобусе, медицинская помощь никому не потребовалась. Инцидент произошел 11 января.

По его информации, метели и бураны значительно затруднили движение на дорогах республики. Из-за непогоды парализованным оказалось движение не только на загородных трассах, но и на улицах городов и поселков.

Алма-Ата. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
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Иманкулов также сообщил, что в четверг дежурному диспетчеру филиала Центра медицины катастроф по городу Астана поступила информация, что в поселке Жибек жолы произошло столкновение патрульной машины дорожной полиции с внедорожником, в результате чего пострадало двое сотрудников дорожной полиции. "На место ЧС незамедлительно выехала бригада экстренного реагирования на вездеходном санитарном автотранспорте. По приезду бригадой экстренного реагирования оказана медицинская помощь двум пострадавшим, которые были доставлены в Первую городскую больницу г. Астана", — сказал представитель КЧС.

По его данным, за минувшие сутки бригадами экстренного реагирования филиалов Центра медицины катастроф эвакуировано 30 пострадавших, из них 5 детей, и госпитализировано 3 человека.

Как сообщалось, 11 января в столице Казахстана из-за снегопада и сильного ветра был объявлен режим ЧС, не работал аэропорт, были отменены занятия в школах и колледжах, закрыты выезды из города. Ветер повредил более 20 жилых домов, несколько школ и детских садов.

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