В конгрессе США рассказали о тратах на выплаты из-за дискриминации

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Конгресс США заплатил 103 тысячи долларов для урегулирования связанных с дискриминацией скандалов за период с 2003 по 2007 годы, сообщается на сайте законодательного ведомства.

Согласно обнародованным данным, самая крупная итоговая сумма — около 40 тысяч долларов — была потрачена на урегулирование ситуаций, в которых конгрессмены обвинялись в нарушении акта о справедливых трудовых стандартах. Другая значительная сумма — около 25 тысяч долларов — ушла на соглашения по жалобам о дискриминации по инвалидности.

Кроме того, конгресс потратил примерно 10 тысяч долларов на дела по обвинениям в дискриминации по расе и 15 тысяч — по половой дискриминации. При этом имена конкретных политиков в раскрытых данных не называются.

Член палаты представителей Грегг Харпер, который ведет расследование потраченных денег, заявил, что продолжит изучать данные конгресса.

Ранее СМИ сообщали, что конгресс США за последние десять лет заплатил свыше 265 тысяч долларов, чтобы урегулировать скандалы, связанные с сексуальными домогательствами или половой дискриминацией.