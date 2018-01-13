Венесуэла договорилась с соседними островами о борьбе с контрабандой

МЕХИКО, 13 янв – РИА Новости. Делегация правительства Венесуэлы подписала в пятницу соглашение о борьбе против контрабанды венесуэльских товаров с соседними нидерландскими островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр.

Как передает канал Globovision, документ был подписан в здании парламента Арубы.

На прошлой неделе власти Венесуэлы ввели режим блокады сообщения с расположенными у берегов страны тремя островами. Это было сделано для борьбы с контрабандой и для недопущения вывоза товаров из Венесуэлы.

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами заявил, что сообщение не будет возобновлено до тех пор, пока не состоится встреча на высоком уровне с властями островов для выработки плана борьбы с торговой мафией и контрабандой венесуэльской продукции. Пока не уточняется, снята ли блокада на сообщение с островами.