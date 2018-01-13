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В мире

"Обожаю русских": британцы об угонщике БТР, въехавшем в магазин ради вина

03:2213.01.2018
(обновлено: 05:02 13.01.2018)
4907325
© Фото : Хибины.comБронетранспортер у витрины магазина в АпатитахБронетранспортер у витрины магазина в Апатитах
© Фото : Хибины.com

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Пьяный житель города Апатиты Мурманской области въехал 10 января на угнанном бронетранспортере в стеклянную витрину магазина, после чего попытался украсть бутылку вина, однако был задержан. Об инциденте написали многие западные СМИ, среди которых Independent, Daily Mail, Daily Star и другие. Читатели изданий активно комментировали новость.

Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
В Уфе пассажир такси, протаранившего здание полиции, танцевал в отделении

Так, многие пользователи считают, что подобные ситуации не редкость для России. "Обожаю русских! Одни из лучших видео на YouTube появляются благодаря русским водителям, которые садятся пьяными за руль. Больше водки, товарищ!" — пишет Metalmonster из Великобритании.

"Водка — твой друг. Она делает твое вождение более скоординированным и точным. Так нас учат в автошколах", — иронизирует в ответ Игорь Зорин из Москвы.

Американец на грузовой фуре протаранил публичный дом в штате Невада. 25 мая 2017
© AP Photo / Dennis Hof/Moonlite BunnyRanch
Американец на фуре протаранил публичный дом из популярного телешоу
"Тут нет сюрприза. Типичный день в России. Вбейте в поиске "авторегистратор в России" и наслаждайтесь", — советует RightLeft.

"Россия самая загадочная страна на планете", — считает Bachy

Некоторые комментаторы обратили внимание на выбор напитка.  "Это немного перебор, но у этого человека хороший вкус — вина из Крыма очень хороши", — пишет Braeburn.

"Странно, что не водка", — удивляется Frankly Darling.

Полицейская машина в Великобритании. Архивное фото
© Flickr / Alex Drennan
В Британии автомобиль протаранил жилой дом

Другие подвергли критике российские вооруженные силы. "Вот оно качество российских солдат. Ничего не меняется. Смешно", — пишет Highlighter

"Этот транспортер принадлежал волонтерам, а не военным", — возражает ему CroakerR.

Ранее сообщалось, что после инцидента на мужчину завели уголовное дело. Отмечалось, что многоцелевой легкий бронированный тягач (МТ-ЛБ) был похищен со стоянки автошколы ДОСААФ. В начале января этот же житель Апатитов угнал "КамАЗ" с автобазы Кольского научного центра РАН.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
wall
"Странно, что не водка", — удивляется Frankly Darling.
Чего тут странного? парняга ехал за вином для дамы, вот сразу видно что иносранцы, только о себе думают ;)
04:35
13.01.2018
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S F
Ваш Борис Джонсон и без вина неадекватен... А посади его на БТР, - брекзит детской забавой покажется...!!)))
05:04
13.01.2018
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