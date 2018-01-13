За и против "друга Москвы". Кто станет президентом Чехии

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Филипп Прокудин. В Чехии президентские выборы. По опросам, действующий глава государства Милош Земан — фаворит. Но остальные восемь кандидатов, хоть и критикуются за безликость, удивительно совпадают по взглядам. Во втором туре оппонент президента может собрать голоса всех тех, кто против Земана. Собственно, основная интрига так и обозначена — за или против хозяина Пражского Града. Учитывая, что результаты голосования за кандидатов в парламент страны в октябре 2017-го были почти скандальными, итоги выборов могут удивить многих в Чехии и за ее пределами.

Голос прессы и голос народа

Первый тур президентских выборов в Чехии проходит 12 и 13 января. Помимо действующего главы государства Милоша Земана, в них участвуют еще восемь кандидатов. Основными соперниками считаются Земан и Иржи Драгош — бывший президент чешской Академии наук.

Земан известен далеко за пределами родной страны. Во-первых, хозяин Пражского Града (резиденции главы государства) неоднократно делал заявления, которые идут вразрез с "линией партии" в Брюсселе по поводу беженцев. В 2016-м пресс-секретарь президента Иржи Овчачек рассказал, что Земан "выступает против любых вариантов принятия беженцев на чешской территории". "Наша страна не может позволить себе риски, грозящие терактами, которые произошли во Франции и Германии", — объяснил позицию президента его представитель.

При этом Замен показал себя и как тактически грамотный политик. К тому времени Прага уже подписалась на размещение несколько тысяч беженцев по квотам Европейского союза. "По поводу этих обязательств должны высказаться депутаты нижней палаты парламента и сенаторы", — довел до сведения общественности мнение Земана Овчачек.

В рождественском обращении к нации президент Чехии вновь допустил "непонимание сложной международной обстановки". Земан напрямую связал рост террористической угрозы в Европе с притоком мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, призвав изменить европейскую миграционную политику.

Отдельный разговор — взгляды главы чешского государства на отношения России и Европы. "Применение двойных стандартов со стороны Европейского союза по вопросу вхождения Крыма с состав РФ — плохая практика. С одной стороны, вы имеете Косово, где была гарантия ООН (…), а с другой стороны — Крым, где был проведен референдум", — Земан не стеснялся говорить о двуличности политиков.

Вместе с тем чешский президент идет вполне в мейнстриме европейской политики. Воссоединение Крыма с Россией он считает аннексией. Земан просто предлагает ЕС действовать, исходя из своих собственных прагматических интересов. "Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну", — предупредил он в октябре 2017 года делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). За это Земана и прозвали "другом Москвы".

Чешский президент отдает себе отчет в том, что положительным героем в современных СМИ он не будет. В ноябре 2015-го, выступая на митинге в честь годовщины "бархатной революции" 1989 года, он покусился на святое — рассказал, что картинка в медиа может отличаться от реальности. "Голос президента республики должен быть голосом народа, а не голосом прессы. Признаюсь, что у меня была бы куда более спокойная жизнь, если бы я был рупором прессы", — дразнил гусей Земан.

Сбор всех частей электората

В избирательной кампании он тоже не пожелал играть по медийным правилам. Отказался от публичных дебатов, пояснив, что его позиция по ключевым вопросам и без того всем известна.

Будучи нонконформистом, Земан умудряется пользоваться относительно высокой поддержкой избирателей. В январе СМИ сообщали, что действующий президент лидирует в президентской гонке. По результатам исследования компании SANEP, Земан мог получить в первом туре свыше 31 процентов голосов граждан, а Драгош — более 20 процентов.

По данным компании STEM, Земана намеревались поддержать 45 процентов имеющих право голоса граждан, его ближайшего конкурента — 30 процентов.

А что предлагает соперник Земана – Драгош? Все то же самое, только наоборот: разместить хотя бы часть беженцев, идти в фарватере политики Брюсселя. Плюс кандидат в президенты Чехии заранее опасается вмешательства в выборы иностранных (кто сказал "российских"?) спецслужб.

На это и сетуют некоторые западные СМИ. Дескать, кандидаты слишком безликие, чтобы конкурировать с харизматичным президентом. А программу строят на отрицании того, что говорит Земан.

Бывший премьер Чехии, ныне кандидат в президенты Мирек Тополанек прямо заявил, что Земан заискивает перед Москвой и занимается "дипломатической проституцией". Сам Тополанек обещал в случае прихода к власти вести страну строго прозападным курсом. Еще одного претендента на высший пост в государстве, Михала Хорачека на Би-би-си с чисто британским юмором представили деятелем культуры, чтобы затем уточнить: музыкальный продюсер и… владелец тотализатора. Сей достойный гражданин также не скупился на критику в адрес Земана. "Пражский Град нужно продезинфицировать", — "дипломатично" отозвался о политике действующего президента Хорачек.

© REUTERS / David W Cerny Кандидаты в президенты Чехии Иржи Драгос и Мирек Тополанек перед дебатами в Праге. 12 января 2018 © REUTERS / David W Cerny Кандидаты в президенты Чехии Иржи Драгос и Мирек Тополанек перед дебатами в Праге. 12 января 2018

Земану отдает предпочтение большинство чехов, но вполне вероятен второй тур. И тут электорат остальных кандидатов может солидарно проголосовать за противника действующего президента. По конституции страны у президента республики скорее представительские функции. Реальной политикой занимается премьер-министр.

Сейчас правительство Чехии возглавляет союзник Земана, миллиардер Андрей Бабиш — политик формата Трампа или Берлускони, как говорят его критики. На сравнение с последним он, кстати, обиделся и обещал подать в суд. Примечательно, что на выборах в октябре партия Бабиша ANO (Акция недовольных граждан) обошла социал-демократов предыдущего премьера Богуслава Соботки: 30 процентов против 7,3-х.

Что еще любопытнее — в большую политику ворвались такие неформатные партии, как левацко-анархистские "Пираты" — почти 11 процентов голосов. Ненамного от них отстала откровенно правая и антимигрантская "Свобода и прямая демократия". А это значит, что чешские избиратели могут удивить всех. Видимо, у чешского общества есть и своя — немедийная — картина того, что происходит в стране.