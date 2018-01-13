РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

За и против "друга Москвы". Кто станет президентом Чехии

08:0013.01.2018
017202
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПредвыборный плакат действующего главы государства, кандидата на выборах президента Милоша Земана на улице Праги. 11 января 2018Предвыборный плакат действующего главы государства, кандидата на выборах президента Милоша Земана на улице Праги. 11 января 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Филипп Прокудин. В Чехии президентские выборы. По опросам, действующий глава государства Милош Земан — фаворит. Но остальные восемь кандидатов, хоть и критикуются за безликость, удивительно совпадают по взглядам. Во втором туре оппонент президента может собрать голоса всех тех, кто против Земана. Собственно, основная интрига так и обозначена — за или против хозяина Пражского Града. Учитывая, что результаты голосования за кандидатов в парламент страны в октябре 2017-го были почти скандальными, итоги выборов могут удивить многих в Чехии и за ее пределами.

Голос прессы и голос народа

Первый тур президентских выборов в Чехии проходит 12 и 13 января. Помимо действующего главы государства Милоша Земана, в них участвуют еще восемь кандидатов. Основными соперниками считаются Земан и Иржи Драгош — бывший президент чешской Академии наук.

Земан известен далеко за пределами родной страны. Во-первых, хозяин Пражского Града (резиденции главы государства) неоднократно делал заявления, которые идут вразрез с "линией партии" в Брюсселе по поводу беженцев. В 2016-м пресс-секретарь президента Иржи Овчачек рассказал, что Земан "выступает против любых вариантов принятия беженцев на чешской территории". "Наша страна не может позволить себе риски, грозящие терактами, которые произошли во Франции и Германии", — объяснил позицию президента его представитель.

При этом Замен показал себя и как тактически грамотный политик. К тому времени Прага уже подписалась на размещение несколько тысяч беженцев по квотам Европейского союза. "По поводу этих обязательств должны высказаться депутаты нижней палаты парламента и сенаторы", — довел до сведения общественности мнение Земана Овчачек.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЖители Праги голосуют на избирательном участке. 12 января 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Жители Праги голосуют на избирательном участке. 12 января 2018
Глава Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Земан лидирует в опросе о возможном победителе выборов президента Чехии

В рождественском обращении к нации президент Чехии вновь допустил "непонимание сложной международной обстановки". Земан напрямую связал рост террористической угрозы в Европе с притоком мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, призвав изменить европейскую миграционную политику.

Отдельный разговор — взгляды главы чешского государства на отношения России и Европы. "Применение двойных стандартов со стороны Европейского союза по вопросу вхождения Крыма с состав РФ — плохая практика. С одной стороны, вы имеете Косово, где была гарантия ООН (…), а с другой стороны — Крым, где был проведен референдум", — Земан не стеснялся говорить о двуличности политиков.
Вместе с тем чешский президент идет вполне в мейнстриме европейской политики. Воссоединение Крыма с Россией он считает аннексией. Земан просто предлагает ЕС действовать, исходя из своих собственных прагматических интересов. "Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну", — предупредил он в  октябре 2017 года делегатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). За это Земана и прозвали "другом Москвы".

Беженцы в Европе. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Чехия будет оспаривать судебный иск Еврокомиссии по квотам на мигрантов

Чешский президент отдает себе отчет в том, что положительным героем в современных СМИ он не будет. В ноябре 2015-го, выступая на митинге в честь годовщины "бархатной революции" 1989 года, он покусился на святое — рассказал, что картинка в медиа может отличаться от реальности. "Голос президента республики должен быть голосом народа, а не голосом прессы. Признаюсь, что у меня была бы куда более спокойная жизнь, если бы я был рупором прессы", — дразнил гусей Земан.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкДействующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге. 12 января 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге. 12 января 2018

Сбор всех частей электората

В избирательной кампании он тоже не пожелал играть по медийным правилам. Отказался от публичных дебатов, пояснив, что его позиция по ключевым вопросам и без того всем известна.

Будучи нонконформистом, Земан умудряется пользоваться относительно высокой поддержкой избирателей. В январе СМИ сообщали, что действующий президент лидирует в президентской гонке. По результатам исследования компании SANEP, Земан мог получить в первом туре свыше 31 процентов голосов граждан, а Драгош — более 20 процентов.

По данным компании STEM, Земана намеревались поддержать 45 процентов имеющих право голоса граждан, его ближайшего конкурента — 30 процентов.

Президент РФ В. Путин встретился с президентом Чехии М. Земаном
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Земан подтвердил, что является противником санкций против России

А что предлагает соперник Земана – Драгош? Все то же самое, только наоборот: разместить хотя бы часть беженцев, идти в фарватере политики Брюсселя. Плюс кандидат в президенты Чехии заранее опасается вмешательства в выборы иностранных (кто сказал "российских"?) спецслужб.

На это и сетуют некоторые западные СМИ.  Дескать, кандидаты слишком безликие, чтобы конкурировать с харизматичным президентом. А программу строят на отрицании того, что говорит Земан.

Бывший премьер Чехии, ныне кандидат в президенты Мирек Тополанек прямо заявил, что Земан заискивает перед Москвой и занимается "дипломатической проституцией".  Сам Тополанек обещал в случае прихода к власти вести страну строго прозападным курсом. Еще одного претендента на высший пост в государстве, Михала Хорачека на Би-би-си с чисто британским юмором представили деятелем культуры, чтобы затем уточнить: музыкальный продюсер и… владелец тотализатора. Сей достойный гражданин также не скупился на критику в адрес Земана. "Пражский Град нужно продезинфицировать", — "дипломатично" отозвался о политике действующего президента Хорачек.

© REUTERS / David W CernyКандидаты в президенты Чехии Иржи Драгос и Мирек Тополанек перед дебатами в Праге. 12 января 2018
© REUTERS / David W Cerny
Кандидаты в президенты Чехии Иржи Драгос и Мирек Тополанек перед дебатами в Праге. 12 января 2018
Памятник маршалу Коневу в Праге
© Фото : предоставлено Наталией Коневой
Аналитик: Чехия – не русофобская страна

Земану отдает предпочтение большинство чехов, но вполне вероятен второй тур. И тут электорат остальных кандидатов может солидарно проголосовать за противника действующего президента.  По конституции страны у президента республики скорее представительские функции. Реальной политикой занимается премьер-министр. 

Сейчас правительство Чехии возглавляет союзник Земана, миллиардер Андрей Бабиш — политик формата Трампа или Берлускони, как говорят его критики. На сравнение с последним он, кстати, обиделся и обещал подать в суд. Примечательно, что на выборах в октябре партия Бабиша ANO (Акция недовольных граждан) обошла социал-демократов предыдущего премьера Богуслава Соботки: 30 процентов против 7,3-х.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЖители Праги на избирательном участке. 12 января 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Жители Праги на избирательном участке. 12 января 2017
Портфель с бумагами, архивное фото
© РИА Новости
СМИ: вице-премьер Андрей Бабиш входит в тройку богатейших людей Чехии

Что еще любопытнее — в большую политику ворвались такие неформатные партии, как  левацко-анархистские "Пираты" — почти 11 процентов голосов. Ненамного от них отстала откровенно правая и антимигрантская "Свобода и прямая демократия". А это значит, что чешские избиратели могут удивить всех. Видимо, у чешского общества есть и своя — немедийная — картина того, что происходит в стране.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена