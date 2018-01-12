В соцсетях посоветовали Гройсману застрелиться и не позорить Украину

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана высмеяли в соцсетях за интервью Forbes Georgia.

На своей странице в Facebook Гройсман разместил ссылку на текст интервью, в котором, в частности, заявил, что для него нахождение на посту премьера представляет собой проявление "божьей воли". Председатель украинского правительства также признался, что внешний долг страны составляет 83 % ВВП. Кроме того, он высказал мнение, что проблема коррупции преувеличена "врагами Украины", которые пытаются дестабилизировать обстановку в стране.

Утверждения Гройсмана вызвали шквал критики со стороны пользователей Facebook. "После ваших слов, что коррупция на Украине — преувеличенная проблема, которую используют враги для дестабилизации, мой вам совет: возьмите один патрон и застрелитесь где-нибудь тихонько, чтобы подобное больше не появлялось абсолютно ни на каких информационных ресурсах! Не позорьте страну", — возмутился Дмитро Палатченко.

"Наши селяне приготовились забивать скот. С салом на Украине уже проблемы, теперь и с молоком и с мясом. Такое впечатление, что вам чем хуже на Украине, тем лучше", — написала Наталья Бидюк.

"Как вы уже надоели своими реформами и враньем", — высказался Женя Головчук.

"Нужно общаться с людьми, а не с желтой прессой. Выслушивать мнения людей о том, какие есть проблемы, а не прятаться по кабинетам", — считает Тема Демьянов.