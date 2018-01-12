Каха Каладзе вновь выйдет на футбольное поле

ТБИЛИСИ, 12 янв – РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе сыграет за сборную Грузии на Международном футбольном турнире имени Давида Петриашвили — "Зимнем Кубоке". Соревнование будет проходить с 12 по 14 января в столице республики, на территории Олимпийской деревни, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Федерацию футбола Грузии (ФФГ).

В турнире примут участие 16 грузинских клубов из Национальной Лиги 1 и 2, а также шесть европейских сборных, составленных из футбольных ветеранов.

Грузинские клубы будут разбиты на четыре группы, матчи состоятся 12 и 13 января. Победитель каждого квартета выходит в полуфинал. Полуфинальные матчи и финал состоятся 14 числа.

Для клубов, выступающих в национальном чемпионате, турнир "Зимний Кубок", в первую очередь, является начальным этапом предсезонной подготовки. После завершения соревнований большинство команд отправится на первые сборы.

В турнире сборных ветеранов примут участие команды Испании, Италии, Турции, Украины и Грузии. К ним также присоединится команда УЕФА, составленная из сотрудников организации.

Помимо Каладзе, за сборную Грузии сыграют другие звезды прошлых лет: Леван Кобиашвили, Александр Иашвили, Георгий Деметрадзе, Давид Муджири.

Цвета Испании будут защищать такие футболисты, как: Жоан Капдевила (чемпион Мира и Европы), Маркос Сенна (чемпион Европы), Хосе Амависка (олимпийский чемпион 1992 года), Висенте Энгонга и другие ветераны испанского футбола.

Также в турнире примут участие: Никола Аморузо, Массимо Агостини, Алессандро Бьянки, Патрик Мюллер, Кристиан Киву, Деян Станкович, Миленко Ачимович.

Шесть сборных будут разбиты на две группы по три команды в каждой. В полуфинал выйдут по две команды из каждой группы. Все матчи сборных, включая полуфиналы и финал, состоятся 14 января.

Желающие могут совершенно бесплатно посетить все матчи турнира.

Давид Петриашвили был старшим управляющим отдела УЕФА по делам национальных ассоциаций. В декабре 2015 года трагически погиб — на проезжей части его сбил экипаж патрульной полиции.

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