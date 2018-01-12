Польша отрицает политическую подоплеку в отъезде своего посла из Минска

МИНСК, 12 янв – РИА Новости. Посол Польши в Белоруссии Конрад Павлик завершает дипломатическую миссию по собственному желанию, заявили Sputnik Беларусь в диппредставительстве.

Информация о скором завершении миссии послом Польши Павликом появилась накануне. По информации ряда СМИ, его якобы отозвал новый руководитель МИД страны Яцек Чапутович. Некоторые видели причину отставку посла в конфликте с Союзом поляков.

В посольстве эту информацию опровергли.

"В связи со спекуляциями в ряде СМИ, касающимися завершения дипмиссии Послом Республики Польша в Республике Беларусь Конрадом Павликом, направляю депешу Польского агентства печати, содержащую позицию МИД Республики Польша по данному вопросу", — говорится в сообщении посольства.

В депеше сообщается, что Павлик завершает дипломатическую миссию в конце января по собственному желанию. Предполагается, что он лично попросил об этом экс-главу МИД Польши Витольда Ващиковского.

"Завершение миссии дипломата не имеет политической подоплеки", — подчеркнули в польском МИД.

Павлик занимает должность посла Польши в Белоруссии с весны 2016-го года. До этого он был заместителем министра и отвечал за восточную политику и связи с польской диаспорой.

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