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МИД Украины прорабатывает вопрос о возвращении военной техники из Крыма

18:1412.01.2018
(обновлено: 19:32 12.01.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБывшие корабли ВМС Украины в Севастополе. Архивное фотоБывшие корабли ВМС Украины в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Украинский МИД заявил, что прорабатывает предложение президента России Владимира Путина вернуть оставшуюся в Крыму военную технику. В Кремле это предложение назвали жестом доброй воли, который мог бы помочь урегулированию внутриукраинского конфликта.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции газеты Комсомольская правда. 11 января 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Жесты доброй воли Путина не лишены сочувствия к Киеву, считают эксперты
Речь об украинской боевой технике зашла на встрече президента с главами российских СМИ и информагентств. По словам Владимира Путина, Москва готова передать Киеву оставшиеся военные корабли и авиатехнику.

"Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно", — сказал российский лидер.

По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые украинские военные могут забрать, а Россия готова помочь транспортировать их в Одессу.

Он добавил, что есть и значительный боезапас, но он, по данным российских военных экспертов, не подлежит транспортировке, а только утилизации на месте. В таком случае Россия готова пригласить украинских военных для участия в этой процедуре, отметил Путин.

Сдвинуть процесс урегулирования

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что передача Киеву военной техники из Крыма была бы со стороны России жестом доброй воли, который помог бы урегулированию конфликта на Украине.

Корабли в Стрелецкой бухте Севастополя
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военный эксперт оценил состояние украинской техники в Крыму
"Президент в том числе и вчера об этом говорил: о том, что Россия больше других стран заинтересована в том, чтобы были реализованы минские договоренности, президент является сторонником продолжения и завершения процесса обмена удерживаемыми лицами. И это, скажем так, еще один жест доброй воли. Проявление этого политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского регулирования с мертвой точки", — сказал он.

Песков напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией Москва вернула Киеву часть военной техники, но с началом активных боевых действий в Донбассе этот процесс приостановился.

"Но вы знаете, что Путин неоднократно подчеркивал, демонстрировал заинтересованность России в выводе наших отношений из того пике, в которое они вошли, и из того враждебного, плачевного состояния, в котором находятся", — добавил пресс-секретарь.

Реакция Киева

В украинском МИД заявили, что прорабатывают вопрос о возможном возвращении военной техники из Крыма, но он "имеет много аспектов".

Вид на город Севастополь. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Эксперт оценил планы вывезти украинскую военную технику из Крыма
При этом командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, комментируя предложение российского президента, высказал некоторую настороженность. По его словам, за этим может скрываться некая "игра" Кремля.

"Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой", — сказал Воронченко в эфире телеканала "112 Украина".

Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься "на уровне высшего политического руководства государства", добавил он.

Воронченко также заявил, что практически вся техника, которая оставалась на территории Крыма, якобы была отремонтирована. По его словам, из восьми боевых кораблей не на ходу был только большой десантный корабль "Константин Ольшанский", а корвет "Луцк" был на ремонте, "но был практически отремонтирован".

Почти металлолом

Как рассказали РИА Новости российские парламентарии, заявления командующего ВМСУ далеки от реальности. По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, сейчас в Крыму осталось порядка двух десятков кораблей, принадлежавших Военно-морским силам Украины, но все они в очень плохом состоянии.

Адмирал Владимир Валуев. Архивное фото
© Фото из личного архива Владимира Валуева
Адмирал рассказал, как решить проблему с украинскими боеприпасами в Крыму
"Уже по состоянию на 2014 год их состояние сильно приблизилось к отметке "металлолом". Украинские корабли, которые остались в бухтах Севастополя, практически не обслуживались ВМСУ с 1990-х годов", — сказал Белик.

Он отметил, что большой десантный корабль "Константин Ольшанский" еще в 2013 году нуждался в капитальном ремонте, при этом обслуживание флота Украины обычно сводилось к банальному "освоению" выделенных на ремонт средств.

"Ярким примером заботы Украины о своем флоте служила дизельная подводная лодка "Запорожье", которая номинально числилась на балансе ВМСУ, при этом с базы на базу ее перемещали на буксире. Она и сегодня стоит на приколе в Севастополе", — сказал Белик.

По мнению депутата, транспортировка, попытка ввести в строй и дальнейшее содержание этих судов затратно для бюджета Украины. Тем не менее, считает Белик, руководство Украины может пойти на этот шаг, чтобы вновь "освоить огромные деньги под лозунгом возвращения из "оккупированного Крыма" своей "боевой мощи".

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции газеты Комсомольская правда. 11 января 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Военный эксперт: для Украины возврат техники из Крыма – неплохой вариант
Депутат от Крыма Руслан Бальбек также заявил, что фактически боеспособных украинских кораблей в портах полуострова не осталось. 

"Это связано в первую очередь с длительной стоянкой. Вся военная техника, которая осталась, с момента референдума 2014 года не использовалась ни при каких обстоятельствах", — сказал он.

При этом, по словам парламентария, самолеты "гвоздями были прибиты к земле еще с украинских времен", а некоторые корабли до сих пор подбирают российские буксиры, чтобы те не утонули.

"Российская сторона выполнила свои обязательства, но против закона физики не пойдешь", — подытожил он.

Он также назвал передачу военной техники жестом доброй воли России. Но оценят ли этот жест в Киеве, остается вопросом, подчеркнул политик.

В целости и сохранности
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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