В партии Медведчука не комментируют данные о якобы санкциях против политика

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Общественное движение "Украинский выбор — право народа" не комментирует заявление депутата Верховной рады о якобы внесении своего лидера Виктора Медведчука в санкционный список США.

Ранее депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник заявил, что США вносят в санкционный список Виктора Медведчука.

"Сплетни, которые распространяют отдельные депутаты, комментировать бессмысленно", — заявили РИА Новости в пятницу в пресс-службе движения.

При этом в движении добавили, что санкции в отношении Медведчука со стороны США были введены еще в 2014 году. "И с этими санкциям он прекрасно себя чувствует, потому что считает эти действия США высокой оценкой его деятельности по борьбе с внутренним управлением, которое Америка ввела в Украине", — добавили в пресс-службе.