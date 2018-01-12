Трамп отрицает, что неуважительно отзывался о Гаити

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил ничего неуважительного о жителях Гаити и добавил, что у него прекрасные отношения с этой страной.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп во время встречи с конгрессменами заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "стран-гадюшников". По данным газеты, группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

"Я никогда не говорил ничего неуважительного по отношению к гаитянам, только то, что Гаити, очевидно, очень бедная и неблагополучная страна. Никогда не говорил "избавиться от них". У меня прекрасные отношения с гаитянами", — написал Трамп в Twitter.

Кроме того, Трамп добавил, что его речь на будущих заседаниях "вероятно, придется записывать", так как сейчас ему не верят.