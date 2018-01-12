Финский самолет, летевший в Хельсинки, срочно вернулся в аэропорт Риги

РИГА, 12 янв – РИА Новости. Самолет авиакомпании Finnair, направлявшийся из Риги в Хельсинки, вскоре после взлета вынужден был вернуться в аэропорт вылета, где совершил экстренную посадку, сообщила в пятницу журналистам представитель международного аэропорта "Рига" Лаура Карните.
"Посадка проходила в условиях усиленного режима безопасности, как того предусматривает в подобных случаях процедура", — сказала Карниете.
Причина, по которой экипаж самолета принял решение вернуться обратно в аэропорт, пока не сообщается. Аэропорт "Рига" работает в штатном режиме.
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