Французские власти прокомментировали новый закон против фейковых новостей

ПАРИЖ, 12 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Закон против фейковых новостей будет направлен на борьбу с оплаченными публикациями в ходе избирательных кампаний, заявил в пятницу официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво, выступая на брифинге по итогам заседания кабмина Франции.

В начале января в ходе новогоднего приема для журналистов президент страны Эммануэль Макрон рассказал о законопроекте, который будет направлен против фейковых новостей в интернете. Он отметил, что текст законопроекта по борьбе с распространением ложной информации в периоды избирательных кампаний будет представлен в ближайшие недели.

"Этот закон против фейковых новостей носит, наверное, не совсем правильное имя. Речь идет не о запрете на ложную информацию, не о цензуре, не об органе, который будет говорить, что является правдой. Цель законопроекта — позволить в ходе избирательного периода избежать того, что мы называем в Facebook или Twitter "спонсированным содержимым", — сказал Гриво.

По его словам, "другая страна, эксцентричный миллиардер или террористическая группировка могут решить пронспонсировать ту или иную информацию с тем, чтоб задеть кандидата или политическое движение".

Официальный представитель напомнил, что человек, участвующий в кампании, не может сам выступать спонсором для публикаций и, таким образом, не может защититься от порой неправдоподобной информации.

Еще одной целью закона будет "разоблачение тех, кто скрывается за оплаченными публикациями".

"Но нет вопроса в том, чтобы создавать французскую версию "Правды": мы не входим в число стран, которые это практикуют. Мы — правовое государство, где в спокойной манере могут вестись демократические дискуссии", — заверил Гриво.