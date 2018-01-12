В Тунисе с начала протестов задержали 778 человек

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Власти Туниса задержали 778 человек с момента начала в стране антиправительственных протестов, сообщил в эфире радиостанции Mosaique представитель МВД страны Халифа аш-Шибани.

Он добавил, что 16 "экстремистов", участвовавших в грабежах, предстанут перед судом.

Как сообщает радиостанция, службы безопасности заявили, что с вечера четверга ситуация в стране начала постепенно стабилизироваться.

Протесты против роста цен и повышения налогов в соответствии с новым законом о бюджете 2018 года начались в понедельник в нескольких городах Туниса. Протестующие выступили также с требованием решить проблему безработицы и развивать приграничные районы, находящиеся в тяжелой экономической ситуации. Ранее Министерство здравоохранения Туниса подтвердило информацию о смерти одного человека в городе Тебурба на севере страны.

Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси во время встречи с партиями и профсоюзными организациями 5 января призвал граждан проявить терпение и сохранять стабильность в стране, так как подобные меры необходимы для восстановления финансового баланса государственной казны и привлечения иностранных инвестиций.