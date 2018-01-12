Абэ назвал требования Сеула по "женщинам для утешения" неприемлемыми

ТОКИО, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал неприемлемыми слова президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина о том, что для решения проблемы "женщин для утешения" Токио должен принести искренние извинения.

Ранее на этой неделе Мун Чжэ Ин на ежегодной пресс-конференции заявил, что проблема будет по-настоящему решена, когда Япония от всего сердца принесет извинения, а пострадавшие смогут ее простить.

"Мы никоим образом не можем принять одностороннее требование Южной Кореи о дополнительных мерах. Соглашение между Японией и Южной Кореей — это обещание двух сторон, и держать его — международная и всеобщая норма", — цитирует агентство Киодо слова Абэ перед его вылетом в страны Балтии и Европы.

Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции в интересах японской армии в странах Азии во время Второй мировой войны. По заключенному в декабре 2015 года соглашению Японии и Южной Кореи, Токио обязался выплатить бывшим "женщинам для утешения" 1 миллиард иен с условием, что это решение будет "окончательным и не имеющим обратного хода". Южнокорейская сторона согласилась с такой формулировкой, однако в конце декабря президент Мун Чжэ Ин заявил, что подписанное с Японией соглашение о "женщинах для утешения" не является решением этой проблемы.

Япония подписала соглашение с Южной Кореей на условиях того, что оно станет "окончательным и не имеющим обратного хода", для нормализации отношений, в которых наблюдалось заметное охлаждение из-за разных взглядов двух стран на эту проблему. Япония настаивает, что на сегодняшний день не найдено документов или свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время войны со стороны японской армии или администрации.

В том, что касается извинений, Япония настаивает на том, что уже приносила извинения за содеянные во время войны преступления всем пострадавшим странам, а по двустороннему соглашению 1965 года, подписание которого декларировало решение всех проблем в отношениях в прошлом, Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов.