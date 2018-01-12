Пучдемон сообщил о запуске сайта "правительства Каталонской республики"

МАДРИД, 12 янв – РИА Новости. Бывший председатель женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон объявил о запуске сайта "правительства Каталонской республики".

В соцсети Twitter он опубликовал ссылку на сайт governrepublica.org, сопроводив ее хештегом #RepúblicaCatalana. В шапке сайта написано "Женералитет Каталонии. Правительство республики" и используется официальный логотип женералитета. На сайте использованы фотографии здания женералитета в Барселоне, даны адреса электронной почты "правительства". В рубрике "новости" размещена информация о деятельности бывших каталонских властей, заявления Пучдемона, в частности его рождественское обращение из Брюсселя.

"Из-за отсутствия юридической и институциональной защиты законного правительства Каталонии перед лицом политической и юридической агрессии Испанского Государства ассоциация юристов обеспечит юридическую защиту кабинета законного правительства Каталонии, официальной информации председателя правительства, вице-председателя правительства и советников женералитета, образованного демократическим путем после выборов 27 сентября 2015 года", — написано на главной странице сайта на каталанском языке. Версий сайта на других языках нет. Официальный сайт женералитета имеет версии на каталанском, окситанском, испанском и английском языках.

27 сентября 2015 года в Каталонии состоялись выборы в парламент автономного сообщества, по итогам которых было сформировано правительство, заявившее о намерении подготовить юридическую базу для создания независимого государства в форме республики. 1 октября 2017 года, несмотря на позицию испанских властей и Конституционного суда, в Каталонии состоялся "референдум о независимости". При явке 43% более 90% участников голосования выступили за создание независимой республики. 27 октября каталонский парламент, где абсолютное большинство было у партий, поддерживающих независимость, провозгласил республику. После этого власти Испании распустили региональный парламент и женералитет, ввели прямое управление в автономном сообществе. Пучдемон и ряд бывших советников уехали в Брюссель. Испания выдала национальный ордер на их арест. 21 декабря 2017 года в автономном сообществе состоялись досрочные выборы в парламент, в которых участвовали и сам Пучдемон, и ряд бывших советников его отставленного кабинета.

Ранее на этой неделе в ходе встречи в Брюсселе Пучдемон (лидер коалиции "Вместе за Каталонию", которая заняла второе место на выборах 21 декабря) и генеральный секретарь "Левых республиканцев" (третье место на выборах) Марта Ровира договорились, что Пучдемон будет выдвинут на должность председателя каталонского правительства. Как сообщало агентство Efe, политик, в отношении которого Верховный суд выдал ордер на арест на испанской территории, предлагает провести процедуру утверждения его кандидатуры по видеосвязи или поручить кому-либо зачитать свою речь.

Юристы правительства Испании, изучив регламент парламента Каталонии, пришли к выводу, что Карлес Пучдемон не может проходить процедуру утверждения в должности главы правительства Каталонии по видеосвязи. К аналогичному выводу пришли юристы каталонского парламента.

На выборах 21 декабря первое место заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании. Однако трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось вместе получить абсолютное большинство — 70 депутатских мест из 135.

Первое заседание каталонского парламента в новом составе состоится 17 января.