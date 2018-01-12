Клишас заявил, что США выглядят комично с санкционными списками

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает, что США выглядят немного комично "со своими санкционными списками и поиском врагов по всему миру".

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил на брифинге, что Вашингтон работает над санкциями в отношении России в рамках "Закона о противодействии противникам Америки".

"США уже выглядят немного комично со своими санкционными списками и поиском врагов по всему миру. Если дело пойдет так и дальше, то американским властям придется составлять уже списки собственных граждан, которые отличаются неблагонадежностью и замечены в работе на Кремль. Очередной этап охоты на ведьм по всему миру начался, вопрос в том, чем он закончится для самих США", — сказал сенатор.