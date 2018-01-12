АНКАРА, 12 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Окончательное решение о мере пресечения по отношению к двум оппозиционным турецким журналистам, которых Конституционный суд Турции постановил освободить, примет местный суд, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.
"Дело не в том, нравится это решение или не нравится, а в том, что основные материалы дела есть у суда первой инстанции, и детальную информацию о них не знаем ни мы, ни Конституционный суд. Местный суд примет самое правильное решение в рамках юстиции с учетом материалов дела и постановления КС", — сказал Йылдырым журналистам.
В декабре прошлого года прокуратура Стамбула потребовала приговорить к пожизненному заключению трех оппозиционных турецких журналистов, в том числе Алтана за связи с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которую Анкара обвиняет в организации попытки переворота.