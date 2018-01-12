АНКАРА, 12 янв — РИА Новости, Алена Палажченко. Окончательное решение о мере пресечения по отношению к двум оппозиционным турецким журналистам, которых Конституционный суд Турции постановил освободить, примет местный суд, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

Накануне Конституционный суд Турции принял решение об освобождении арестованных журналистов оппозиционной газеты Zaman Шахина Алпая и Мехмета Алтана в связи с нарушением их прав. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг раскритиковал это решение и заявил, что КС превысил свои полномочия.

"Дело не в том, нравится это решение или не нравится, а в том, что основные материалы дела есть у суда первой инстанции, и детальную информацию о них не знаем ни мы, ни Конституционный суд. Местный суд примет самое правильное решение в рамках юстиции с учетом материалов дела и постановления КС", — сказал Йылдырым журналистам.

Бывшие сотрудники закрытой турецкими властями газеты Zaman были арестованы в июле 2016 года после провала пытки переворота. Помимо участия в заговоре с целью свержения правительства, им были предъявлены обвинения в финансовых злоупотреблениях.

В декабре прошлого года прокуратура Стамбула потребовала приговорить к пожизненному заключению трех оппозиционных турецких журналистов, в том числе Алтана за связи с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которую Анкара обвиняет в организации попытки переворота.