ВСУ будут готовить операторов американских ПТРК Javelin за границей

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Основной этап подготовки операторов для американского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin пройдет за пределами Украины, сообщает портал Ukrainian Military Pages.

По данным издания, обучение кандидатов начнется 15 января на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного. Там соискатели пройдут курсы английского языка, боевому применению ПТРК военных будут учить уже за границей.

В декабре Белый дом одобрил план предоставления Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В Генштабе ВСУ заявляли, что армия рассчитывает получить комплексы TOW, однако в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что таких поставок не предусмотрено.

Россия неоднократно предостерегала от планов обеспечения Украины оружием, так как этот шаг приведет лишь к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок высказалось большинство европейских политиков.