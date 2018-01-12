ВСУ будут готовить операторов американских ПТРК Javelin за границей

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Основной этап подготовки операторов для американского переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin пройдет за пределами Украины, сообщает портал Ukrainian Military Pages.
В декабре Белый дом одобрил план предоставления Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В Генштабе ВСУ заявляли, что армия рассчитывает получить комплексы TOW, однако в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что таких поставок не предусмотрено.
Россия неоднократно предостерегала от планов обеспечения Украины оружием, так как этот шаг приведет лишь к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок высказалось большинство европейских политиков.