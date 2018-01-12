Экс-главком ВМС Украины назвал число оставшихся в Крыму кораблей

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Украине удалось вернуть в 2014 году из Крыма 35 боевых кораблей и судов обеспечения, еще 11 остались на полуострове, рассказал бывший командующий (в 2014-2016 годах) ВМС Украины Сергей Гайдук в эфире телеканала "112 Украина".

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов. Командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко после этого заявил, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, решение о ее возвращении будет принимать руководство страны. По его данным, на период присоединения Крыма к РФ из восьми боевых кораблей не на ходу был только один.

"В 2014 году нам удалось вернуть 35 боевых кораблей и судов обеспечения, более 3 тысяч единиц военной техники, 92 самолет и вертолета. Но часть техники после приостановки процесса передачи осталась в Крыму — это 11 боевых кораблей, катеров, шесть судов и катеров обеспечения, более 2 тысяч единиц техники, боеприпасы и запасы материально-технических средств", — рассказал Гайдук.

По его мнению, такое предложение станет "головной болью" для Украины. "То, что у Украины появится головная боль — так это 100 процентов точно…", — сказал Гайдук, отметив, что Киеву нужно быть готовым к ремонту техники в случае ее передачи.

Ранее бывший украинский премьер и экс-министр обороны Юрий Ехануров заявил, что военная техника, которая осталась в Крыму после его воссоединения с РФ и которую недавно российские власти предложили Киеву забрать, уже в 2014 году была устаревшим "металлоломом", который для обороны Украины "уже не имеет никакого значения".

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