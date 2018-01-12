Экс-главком ВМС Украины назвал число оставшихся в Крыму кораблей

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости. Украине удалось вернуть в 2014 году из Крыма 35 боевых кораблей и судов обеспечения, еще 11 остались на полуострове, рассказал бывший командующий (в 2014-2016 годах) ВМС Украины Сергей Гайдук в эфире телеканала "112 Украина".
"В 2014 году нам удалось вернуть 35 боевых кораблей и судов обеспечения, более 3 тысяч единиц военной техники, 92 самолет и вертолета. Но часть техники после приостановки процесса передачи осталась в Крыму — это 11 боевых кораблей, катеров, шесть судов и катеров обеспечения, более 2 тысяч единиц техники, боеприпасы и запасы материально-технических средств", — рассказал Гайдук.
Ранее бывший украинский премьер и экс-министр обороны Юрий Ехануров заявил, что военная техника, которая осталась в Крыму после его воссоединения с РФ и которую недавно российские власти предложили Киеву забрать, уже в 2014 году была устаревшим "металлоломом", который для обороны Украины "уже не имеет никакого значения".
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