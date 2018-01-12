В ДНР заявили, что отбили атаку беспилотника украинских силовиков

ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Украинские силовики пытались атаковать трансформаторную подстанцию в самопровозглашенной Донецкой народной республике при помощи ударного беспилотного летательного аппарата, атака была отбита, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Поступая по примеру известнейших террористических организаций мира, Украина решила использовать ударный беспилотный летательный аппарат. Но еще на подлете к населенному пункту Сосновское… боевое головное устройство было уничтожено на месте путем подрыва. В этот раз беспилотник, судя по всему, направлялся для нанесения удара по трансформаторной подстанции, через которое происходит все электропитание села", — сказал Басурин.