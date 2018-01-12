ФРГ намерена принять участие в переговорах о миротворцах ООН в Донбассе

БЕРЛИН, 12 янв – РИА Новости. Берлин намерен обсуждать вопрос о формировании миротворческой миссии ООН на востоке Украины, принять участие в переговорах, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Мы намерены участвовать в переговорах… по этой теме. Все остальное сейчас не является темой", — сказал Зайберт, добавив, что работа миссии будет иметь смысл, если она будет способствовать "поддержанию мира" в регионе.

Он добавил, что немецкое правительство "хотело бы видеть прогресс" в урегулировании конфликта, над этим ведется работа, но "основа для этого прогресса, а именно реально работающее перемирие, все еще не достигнута", сказал Зайберт.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.