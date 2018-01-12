БЕРЛИН, 12 янв – РИА Новости. Миротворческая миссия ООН на востоке Украины имеет смысл в том случае, если бы она способствовала улучшению положения гражданского населения в регионе, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.
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