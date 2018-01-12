БЕРЛИН, 12 янв – РИА Новости. Миротворческая миссия ООН на востоке Украины имеет смысл в том случае, если бы она способствовала улучшению положения гражданского населения в регионе, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Такая миссия "голубых касок" пока не создана, она может иметь смысл, если она будет содействовать улучшению ситуации конкретно для людей на востоке Украины", — сказал Зайберт.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

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